В России не будет дополнительной пенсии для пенсионеров в январе, заявил Социальный фонд. Многие пенсионеры ожидали получить тринадцатую… В России не будет дополнительной пенсии для пенсионеров в январе, заявил Социальный фонд .
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