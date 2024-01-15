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Новости УрФО

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В России не будет дополнительной пенсии для пенсионеров в январе, заявил Социальный фонд

В России не будет дополнительной пенсии для пенсионеров в январе, заявил Социальный фонд

В России не будет дополнительной пенсии для пенсионеров в январе, заявил Социальный фонд. Многие пенсионеры ожидали получить тринадцатую… В России не будет дополнительной пенсии для пенсионеров в январе, заявил Социальный фонд .

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