В МИД России высказались о покушении на Трампа

Вашингтон стимулирует разжигание ненависти к тем или иным политическим оппонентам. Так высказалась о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
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