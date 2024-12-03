Русский истребитель Су-57 заставил Америку восхититься

МОСКВА, 4 декабря, ФедералПресс. Российский истребитель Су-57 продемонстрировал выдающиеся боевые качества, поразив США и став настоящей революцией в воздухе благодаря своим уникальным возможностям и эффективности против современных западных ПВО.
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