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Алена Кравец призвала Наташу Королеву бояться невестку

Алена Кравец призвала Наташу Королеву бояться невестку

Алена Кравец назвала неискренней невестку Наташи Королевой Кравец обеспокоена прошлым Мелиссы, поскольку считает, что стриптиз привлекает людей, готовых на многое ради денег, пренебрегая моральными принципами и личными границами.

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