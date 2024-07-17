СМИ в США приписали Ирану планы по нападению на Трампа

Республиканец, соперник действующего президента-демократа Джо Байдена на выборах в ноябре, фактически стал объектом неудавшегося покушения в субботу, во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания.
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