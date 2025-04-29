Эксперт НИИАС: беспилотные авто не могут существовать без управления человеком

В России собираются создать дорожную карту развития беспилотного транспорта. Несмотря на открывающиеся перспективы, главный системный архитектор НИИ информатизации, автоматизации и связи на ж/д транспорта Юрий Минкин отметил, что без людей эта система не сможет работать без ошибок.
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