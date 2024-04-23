"Украина проиграет России к концу года?" В ЦРУ "рассекретили" срок окончания конфликта

Война — это всегда большие деньги и большой торг за них. Это невидимые глазу сделки. Не просто так лидер республиканского большинства в конгрессе Джонсон проявлял упорство в вопросе предоставления пакета финансовой помощи Украине.
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