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"Украина проиграет России к концу года?" В ЦРУ "рассекретили" срок окончания конфликта

"Украина проиграет России к концу года?" В ЦРУ "рассекретили" срок окончания конфликта

Война — это всегда большие деньги и большой торг за них. Это невидимые глазу сделки. Не просто так лидер республиканского большинства в конгрессе Джонсон проявлял упорство в вопросе предоставления пакета финансовой помощи Украине.

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