Межнациональные новости недели «Как делают антисемитом». Так называется книга запрещенного в служении и потому ставшего любимчиком либеральной интеллигенции отъехавшего диакона Кураева.
Путин удивился зарплатам в России, а Израиль - «антисемитизму» в ООН
Комментарии
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Леонид Ващук
Ты великими людьми не прикрывайся! В отличии от тебя никчемыша, они большой вклад внесли и родину грязью не поливали! А ты шестерка бандеровская, свое истинное лицо показал, до трепался до того, что фашизм и коммунизм на одну сторону поставил, сучья морда! Твои предки и такие же как ты в ВОВ в полицаях прислуживали, оправдывая это ненавистью к коммунистам, а на самом дели убивали всех и детей и стариков! И ты козлина знаешь об этом! Поэтому и акцент делаешь только на заключенных, потому что кроме вранья Солженицынского, крыть вам недобиткам бандеровским нечем))) И у вас либералов был шанс в 90-е проявить себя, и??? Ничего не создали, а все прожрали построенное теми же коммунистами, поэтому и будете вечно на свалке истории!
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13 час.
Алексей Смирнов
Кто нибудь заметил, с какой периодичностью Путин удивляется зарплатам? Вроде как пару раз в год. Ему бы пореже стоило бы удивляться. а то это уже бросается в глаза.
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3 час.
Виктор Журавлев
Коммуняка, а ты зачем же пересажал всех великих людей? А теперь говоришь, что я ими прикрываюсь! Хватит врать коммуняка! А на одну доску коммунистов и фашистов поставил опять же не я, а великий русский философ Н.Бердяев, который вас, комуняк, даже людьми не считал, а считал "новым антропологическим типом, подобным фашистскому, который потом появился в Германии." И он был прав: вы, коммуняки, грезили Мировой революцией, а фашисты - мировым господством. Ваша газета "Правда" до сих пор призывает: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Хватит врать, коммуняка!
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3 час.
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