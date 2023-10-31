Путин удивился зарплатам в России, а Израиль - «антисемитизму» в ООН

Леонид Ващук

Ты великими людьми не прикрывайся! В отличии от тебя никчемыша, они большой вклад внесли и родину грязью не поливали! А ты шестерка бандеровская, свое истинное лицо показал, до трепался до того, что фашизм и коммунизм на одну сторону поставил, сучья морда! Твои предки и такие же как ты в ВОВ в полицаях прислуживали, оправдывая это ненавистью к коммунистам, а на самом дели убивали всех и детей и стариков! И ты козлина знаешь об этом! Поэтому и акцент делаешь только на заключенных, потому что кроме вранья Солженицынского, крыть вам недобиткам бандеровским нечем))) И у вас либералов был шанс в 90-е проявить себя, и??? Ничего не создали, а все прожрали построенное теми же коммунистами, поэтому и будете вечно на свалке истории!