Часть российских активов могут передать на восстановление Украины

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что Россия может предложить использовать до $300 млрд замороженных активов на восстановление Украины, при условии, что часть средств пойдет на освобожденные территории.
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