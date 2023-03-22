Самая Модная

254 подписчика

Свежие комментарии

  • Генрих
    Моя мама так и готовила в моём детстве8 рецептов макаро...
  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

Жилой дом вспыхнул вечером на юге Карелии

Пожарные спасли от огня двухэтажное здание в Лахденпохском районе Во вторник в 22 часа 44 минуты на пульт Единой службы спасения Лахденпохского района поступило сообщение о пожаре в частном двухэтажном деревянном жилом доме в городе Лахденпохья.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх