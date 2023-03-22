Жилой дом вспыхнул вечером на юге Карелии

Пожарные спасли от огня двухэтажное здание в Лахденпохском районе Во вторник в 22 часа 44 минуты на пульт Единой службы спасения Лахденпохского района поступило сообщение о пожаре в частном двухэтажном деревянном жилом доме в городе Лахденпохья.