Чтобы не навредить себе: как правильно худеть людям с сахарным диабетом Елена ГалицкаяСнизить вес безопасно и эффективно при наличии сахарного диабета возможно, однако требуется особое внимание к самочувствию и контролю уровня сахара в крови.