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Чтобы не навредить себе: как правильно худеть людям с сахарным диабетом

Чтобы не навредить себе: как правильно худеть людям с сахарным диабетом

Чтобы не навредить себе: как правильно худеть людям с сахарным диабетом Елена ГалицкаяСнизить вес безопасно и эффективно при наличии сахарного диабета возможно, однако требуется особое внимание к самочувствию и контролю уровня сахара в крови.

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