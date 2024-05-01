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Кейн о «Баварии»: «Я ждал трофеев. В Бундеслиге и Кубке не вышло, но ЛЧ – самый важный турнир. Я здесь на долгие годы»

«Я здесь на долгие годы, я приехал не просто на один сезон. Конечно, в начале сезона я ждал, что мы возьмем трофеи.

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