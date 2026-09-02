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Индия подключилась к переговорам о создании банка ШОС

Индия подключилась к переговорам о создании банка ШОС

В переговорах по созданию банка развития ШОС, который поддержали все государства-члены на завершившемся саммите в Бишкеке, участвует в том числе и Индия, сообщает 2 сентября газета Economic Times со ссылкой на осведомленные источники.

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Константин Самарин

Индия, как и большенство стран ШОС, пытается усидеть на двух стульях. И вроде с Россией хочет иметь торговые отношения, и в то-же время исправно пляшет под американскую дудку, в отношении санкций США против России. Так-что, особо рассчитыватт на ШОС особо не стоит. Как Америка таким "партнерам" России прикажет, так они и будут себя вести.