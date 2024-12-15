СМИ: четыре моряка пропали после кораблекрушения в Керченском проливе

В экстренных службах рассказали о судьбе моряков с танкеров, тонущих в Керченском проливе.Как сообщили в экстренных службах, после кораблекрушения в Керченском проливе не удается выяснить судьбу четырех моряков.
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