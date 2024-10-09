В Азербайджане обвинили миссию ЕС в обострении ситуации в регионе

Миссия Европейского союза (ЕС) в Армении обостряет ситуацию на Южном Кавказе. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Азербайджана Керим Велиев, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
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