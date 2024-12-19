День снабженца в 2024 году: история праздника, традиции и интересные факты

Татьяна Логунова

Отработала в отделе снабжения на предприятии более 25 лет. Очень любила свою работу и сейчас скучаю по ней. Мне 67 лет. Работа всегда приносила удовлетворение и радость. Ведь от моих действий зависела работа целого предприятия.