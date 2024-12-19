День снабженца в 2024 году: история праздника, традиции и интересные факты

Эти незаметные на первый взгляд труженики играют ключевую роль в экономике, ведь от их эффективной работы зависит своевременность поставок, качество материалов, стабильность производства и в конечном итоге конкурентоспособность компаний.
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