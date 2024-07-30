В Госдуму внесли внесли законопроект о воинской обязанности для новых граждан

Группа депутатов Государственной думы РФ во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным внесла в законопроект об обязательном исполнении приобретающими российское гражданство обязанности по защите Отечества.
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