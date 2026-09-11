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«Алиса AI» достигла исторического максимума: аудитория выросла в пять раз за год

«Алиса AI» достигла исторического максимума: аудитория выросла в пять раз за год

В июне 2026 года прошло большое обновление всех моделей семейства Alice AI В первую неделю сентября аудитория «Алиса AI» и число обращений к нейросети увеличились в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

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