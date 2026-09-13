Совет неравнодушных: как жители Ноябрьска помогают полиции и городу

Общественный совет при отделе МВД России по Ноябрьску — не формальная площадка, это живая, рабочая система взаимодействия горожан и полиции, где каждый голос имеет значение, а каждое действие активистов — конкретный результат.
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