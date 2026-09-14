Депутат Госдумы Айдар Метшин заявил, что гордится силой Нижнекамска

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Айдара Метшина Депутат Государственной Думы ФС РФ Айдар Метшин выразил восхищение силой Нижнекамска, мэром которого он был с 2008 по 2021 год.
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