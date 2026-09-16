В Улётах сгорел гараж на 28 квадратных метрах

За минувшие сутки на территории Забайкальского края зафиксировано семь техногенных пожаров. Один из них произошёл в Улётах, сообщается в Telegram-канале «МЧС Забайкальского края».
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