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Орловские новости

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Игорь Рыбаков обвинил в агитации директоров школы № 23 и детсада № 48

Игорь Рыбаков обвинил в агитации директоров школы № 23 и детсада № 48

Областной депутат Игорь Рыбаков обвинил в незаконной агитации директоров школы № 23 и детсада № 48, а также опубликовал записи этой деятельности.

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