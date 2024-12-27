В Индии обнаружили почти два десятка древних скульптур

Скульптуры VI–VII века н. э., в том числе остатки шиваистских и буддистских божеств, были обнаружены вдоль реки Байтарани в индийском штате Одиша, 27 декабря сообщает Hindustan Times со ссылкой на исследователей.
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