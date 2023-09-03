Учащиеся миллеровской школы №4 достойно выступили на соревнованиях по баскетболу

В Ростове-на-Дону на спортивных площадках гребного канала «Дон» прошел финальный этап областных соревнований «Уличная баскетбольная лига», посвященный 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.
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