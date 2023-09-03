Наш Край

23 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Это юг, там богомолы водятся. Вот если бы под Москвой показали...«Инопланетное» на...
  • Александра Зарецкая
    Это Ростовская область«Инопланетное» на...
  • ММ
    Осталось выяснить, в каком регионе страны это самое Миллерово? "В деревне Гадюкино дожди..."«Инопланетное» на...

Учащиеся миллеровской школы №4 достойно выступили на соревнованиях по баскетболу

В Ростове-на-Дону на спортивных площадках гребного канала «Дон» прошел финальный этап областных соревнований «Уличная баскетбольная лига», посвященный 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх