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Бобби Портис вступил в перепалку с Харреллом после жесткого фола на Яннисе

Бобби Портис вступил в перепалку с Харреллом после жесткого фола на Яннисе

Форвард «Милуоки» Бобби Портис во время матча с «Вашингтоном» вступил в перепалку с бигменом «Уизардс» Монтрезом Харреллом.

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