Ученый нашел причину популярности советских фильмов в Новый год

Уже несколько десятилетий советские комедии являются неизменным атрибутом празднования Нового года. Россияне смотрят "Иронию судьбы", "Джентельмены удачи" и "Служебный роман" во время нарезки салатов к праздничному ужину и большинство не представляет, как провести этот период без привычных фильмов.