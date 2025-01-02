Ученый нашел причину популярности советских фильмов в Новый год

Уже несколько десятилетий советские комедии являются неизменным атрибутом празднования Нового года. Россияне смотрят "Иронию судьбы", "Джентельмены удачи" и "Служебный роман" во время нарезки салатов к праздничному ужину и большинство не представляет, как провести этот период без привычных фильмов.
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