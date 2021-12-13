Российский вратарь стал чемпионом Норвегии

Футбольный клуб "Буде-Глимт" второй сезон подряд выиграл чемпионат Норвегии. Сегодня в заключительном матче чемпионата "Буде-Глимт" обыграл со счетом 3:0 клуб "Мьендален" и занял итоговое первое место, набрав 63 очка.
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