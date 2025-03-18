Новый удар Трампа по Байдену: Исчезла охрана

Трамп продолжает выступать против семейства Байдена. Дети экс-президента лишены защиты.Президент Соединённых Штатов Америкки Дональд Трамп принял решение отозвать госохрану детей своего предшественника Джо Байдена.
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