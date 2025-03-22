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Царьград

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Советский фильм, снятый во время Великой Отечественной войны, получил «Оскар»

Советский фильм, снятый во время Великой Отечественной войны, получил «Оскар»

Лента сыграла важнейшую роль в формировании симпатий со стороны простых американцев к СССР.Незадолго до начала Великой Отечественной войны фильмы, демонстрировавшиеся в кинотеатрах, не предвещали ужасов, с которыми вскоре столкнется страна.

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