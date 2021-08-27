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Напор с высоты: США готовят бомбардировки террористов в Афганистане

Чем американские власти ответят на убийство своих военных в Кабуле Кабульские теракты 26 августа, в которых погибло более 170 человек, включая 13 американских военных США, не поколебали решимости Джо Байдена вывести войска из страны к 31 августа.

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