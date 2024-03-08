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«В ближайшие 48 часов». Посольство США и МИД Британии предупредили своих граждан в России об угрозе терактов

«В ближайшие 48 часов». Посольство США и МИД Британии предупредили своих граждан в России об угрозе терактов

Посольство США призвало сограждан в России избегать массовых мероприятий Посольство США в Москве предупредило своих граждан в России об угрозе терактов в ближайшие 48 часов и призвало избегать посещения массовых мероприятий.

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