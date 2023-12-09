15 интересных артефактов, ради которых стоит посетить музей

Знаете ли вы, как выглядят самая старая в мире каменная маска и обувь викингов? А известно ли вам, что в одном из музеев хранится скрипка, пережившая крушение "Титаника"? В этой подборке мы покажем вам эти и другие интересных артефакты, которые удалось сберечь до наших дней.