Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что решения евробюрократов в экономической, энергетической и технологической сферах, а также неконтролируемая миграция ведут к разрушению остатков экономики Европы.
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