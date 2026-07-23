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Дмитриев обвинил бюрократов ЕС в разрушении европейской экономики

Дмитриев обвинил бюрократов ЕС в разрушении европейской экономики

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что решения евробюрократов в экономической, энергетической и технологической сферах, а также неконтролируемая миграция ведут к разрушению остатков экономики Европы.

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