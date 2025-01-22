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Царьград

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IZ: В России планируют запретить фото- и видеосъемки объектов ПВО

IZ: В России планируют запретить фото- и видеосъемки объектов ПВО

В России хотят ввести запрет и административную ответственность за фото- и видеосъемку объектов ПВО, сообщают "Известия".

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Комментарии
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Виктор Галкин
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