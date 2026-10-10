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Русская весна

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Украина потеряла несколько самолётов из-за старых ракет для перехвата реактивных дронов — Чмут (ВИДЕО)

Украина потеряла несколько самолётов из-за старых ракет для перехвата реактивных дронов — Чмут (ВИДЕО)

Украина потеряла несколько самолётов из-за старых ракет для перехвата реактивных дронов — Чмут. Глава крупнейшего «всушного» фонда «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что из-за острого дефицита современных средств перехвата ВСУ вынуждены использовать советские ракеты Р-73 и ещё более старые Р-60.

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