Украина потеряла несколько самолётов из-за старых ракет для перехвата реактивных дронов — Чмут. Глава крупнейшего «всушного» фонда «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что из-за острого дефицита современных средств перехвата ВСУ вынуждены использовать советские ракеты Р-73 и ещё более старые Р-60.
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