Уборщик не глядя выключил свет и одним движением уничтожил результаты исследований за 25 лет

pobeditel Терещенко

Пожаром скрывают следы преступления тем же кражам , в нашем случае есть на кого свалить вину "пожар" на уборщика . Но где логика; уборщику нужно освещение помещения и значит выключатель освещения . А что бы отключить оборудование нужно влезть в щиток электрический , это один из моментов . И хоть не такой сильный специалист но автор что это "В морозилках хранились клеточные культуры, хранение которых возможно лишь при -44 градусах Цельсия. После отключения температура быстро повысилось до -3,5 градусов. Само исследование ученых было сосредоточено на фотосинтезе и потенциально вело к разработке солнечных панелей с повышенной эффективностью." Разъясните каким образом как вы указали быстро повысилась температура . Тот же холодильник даже отключив электричество не быстро происходит повышение температуры а тут лабораторное оборудование как раз и рассчитывается на такие моменты. Другой момент это шпионаж конкурентов и все действия для борьбы с этим не позволит кому то попасть в такие святая святых мест секретных разработок . Статья так для дискуссии и поднятия рейтинга автора статьи.