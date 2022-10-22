В США сообщили о запуске ВКС России спутников-инспекторов

В ходе последнего пуска легкой ракеты «Союз-2.1в» с Плесецка Воздушно-космическими силами (ВКС) России на солнечно-синхронную орбиту вероятнее всего были запущены два спутника-инспектора, получившие обозначение «Космос-2561» и «Космос-2562».