Происшествия
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Происшествия

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Возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования подростка в результате зацепинга в Московской области

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту смертельного травмирования 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.

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