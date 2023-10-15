Кто из молдавских оппозиционеров окажется в изоляторе ко дню голосования

София Русу. 4 октября в Молдове официально стартовала избирательная кампания перед всеобщими местными выборами, на которых через месяц гражданам страны предстоит выбрать руководителей населенных пунктов – примаров – и советников местных советов.
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