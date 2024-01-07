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Чемпионат Греции. АЕК – «Олимпиакос», «Панатинаикос» примет «Перистери»

АЕК играет с «Олимпиакосом», «Панатинаикос» примет «Перистери». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат АЕК – Олимпиакос 13:20 (1 четверть) Дата проведения 7 января, 15.

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