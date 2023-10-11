В центре Москвы в драке убили 36-летнего жителя Ростовской области

Владиславу хулиган нанёс мощный удар в висок, от которого он скончался на месте.Смертельный конфликт случился во вторник вечером, 10 октября, на Пресненской набережной возле торгового центра "Афимолл сити".
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