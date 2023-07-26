Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму РФ законопроект о выходе России из МВФ и МБРР

Фракция КПРФ в Госдуме РФ внесла на голосование законопроект, в котором предлагается односторонний выход России из Международного валютного фонда (МВФ), Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциации развития, являющейся кредитной организацией в группе Всемирного банка.
Популярные статьи
- Власти ЮАР не стали приглашать президента Франции на саммит БРИКС несмотря на его просьбу
- Посол РФ в Варшаве: с Польшей у нас нет взаимопонимания ни по политическим вопросам, ни по историческим
- Польский премьер оказался раздосадован напоминанием от президента России о том, как Сталин подарил Польше обширные немецкие земли
Свежие комментарии