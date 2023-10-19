Коэффициент сцепления слежавшегося снега сильно разниться в зависимости от температуры и от влажности

Современные автомобили имеют множество электронных помощников. Многие модели в стандартной комплектации поставляются с системой стабилизации, системой курсовой устойчивости, антипробуксовочной системой, электронной блокировкой дифференциала, а также адаптивными амортизаторами и другими антиблокировочными устройствами с распределением тормозных усилий.
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