История и археология: Как король Англии Эдвард вступил в сговор с Гитлером и почему хотел бомбить собственный народ: Неудобные тайны британского двора

В 2015-м в британских СМИ засветилась фотохроника королевской семьи. На одном из кадров была запечатлена будущая королева Елизавета II в возрасте 7 лет, ее мать и сестра Маргарет, дядя Елизаветы и принц Уэльский Эдуард.