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CNN: Пелоси заявила Байдену, что он проиграет выборы

CNN: Пелоси заявила Байдену, что он проиграет выборы

Экс-спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в частном разговоре с лидером страны Джо Байденом заявила, что его участие в выборах президента оставляет Демократическую партию без шансов на победу.

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