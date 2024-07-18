CNN: Пелоси заявила Байдену, что он проиграет выборы

Экс-спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в частном разговоре с лидером страны Джо Байденом заявила, что его участие в выборах президента оставляет Демократическую партию без шансов на победу.
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