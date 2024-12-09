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Биткоины - это имущество: СК России разработал законопроект о конфискации цифровой валюты

Биткоины - это имущество: СК России разработал законопроект о конфискации цифровой валюты

Следственный комитет России представил законопроект о признании цифровой валюты имуществом. Проект, разработанный под руководством Александра Бастрыкина, направлен на упрощение конфискации криптовалюты в уголовных делах.

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