Биткоины - это имущество: СК России разработал законопроект о конфискации цифровой валюты

Следственный комитет России представил законопроект о признании цифровой валюты имуществом. Проект, разработанный под руководством Александра Бастрыкина, направлен на упрощение конфискации криптовалюты в уголовных делах.
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