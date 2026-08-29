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РЕН ТВ

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Названа средняя стоимость букета цветов к 1 сентября

Названа средняя стоимость букета цветов к 1 сентября

РЕН ТВ При сохранении текущих темпов роста цен средний букет цветов к началу учебного года обойдется россиянам в 4,4–4,5 тыс.

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