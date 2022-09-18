Песков: Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром

Россия и Китай, реализуя свои двусторонние отношения, не претендуют на то, чтобы рулить всем миром. Такие стремления есть у других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи «Вести недели» на телеканале «Россия-1».