Intel попытается привлечь средства инвесторов для расширения производства чи...

Intel попытается привлечь средства инвесторов для расширения производства чипов в ИрландииФормально, Intel уже несколько десятилетий производит процессоры в Европе, просто Ирландия, где расположены её предприятия, не относится к континентальной части региона.
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